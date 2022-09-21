Son dakika haberi | Su kuyusuna düşen köpeği itfaiye ekipleri kurtardı Güncel Haberler Son dakika haberi... Bolu'da kullanılmayan su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Bolu'da kullanılmayan su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Aktaş Mahallesi'nde boş arazide moloz yığınları arasındaki kuyuya bir köpeğin düştüğünü fark eden vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlileri, hayvanı kurtarmak için kuyuya merdiven indirdi. Merdivene tırmanarak yukarıya çıkan köpek, çevrede bir süre dolaştıktan sonra gözden kayboldu. Güncel Kaynak: AA / Zafer Göder İtfaiye Bolu su Güncel Haberler Son Dakika

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