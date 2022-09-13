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Bolu haber | Bolu'da su kuyusuna düşen at kurtarıldı

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Bolu haber | Bolu'da su kuyusuna düşen at kurtarıldı

Gelen Bolu haberine göre Bolu'nun Gerede ilçesinde su kuyusuna düşen at, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bolu'nun Gerede ilçesinde su kuyusuna düşen at, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Bahçelievler Mahallesi'nde otlayan at, su kuyusuna düştü. Durumu fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş makinesine bağladıkları halat yardımıyla atı kurtardı.

Kuyudan çıkarılan at sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

İtfaiye Gerede Bolu su Güncel Haberler

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