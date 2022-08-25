Bolu haber | Bolu'da park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın söndürüldü
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Gelen Bolu haberlerine göre Bolu'da park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Bolu'da park halindeki hafif ticari araçta çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Borozanlar Mahallesi Aşıklar Caddesi'nde Lütfiye B'ye ait 14 AL 314 plakalı hafif ticari araçta park halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Aracın yandığını gören vatandaşlar kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangında araçta büyük çaplı hasar meydana geldi.
Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel