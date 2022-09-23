Bolu haber! Bolu'da okulun tadilat yapılan çatısındaki arı yuvaları temizlendi Güncel Haberler Edinilen Bolu haberine göre Bolu'da bir okulun tadilat yapılan çatısındaki arı yuvaları uzaklaştırıldı. Bolu'da bir okulun tadilat yapılan çatısındaki arı yuvaları uzaklaştırıldı. Aktaş Mahallesi'ndeki Bolu Atatürk Anadolu Lisesinin çatısında tadilat çalışması yapan işçiler, burada arı yuvaları olduğunu gördü. Yuvaları kendi imkanlarıyla bulundukları yerden almaya çalışan işçilerden bazılarını arı soktu. Arı yuvalarını alamayan işçiler, Bolu Arı Yetiştiricileri Birliğinden yardım istedi. Birlikte tarım danışmanı olarak görevli Ercan Özer, bölgeye gelerek özel koruyucu kıyafetleri giyip yuvaları yerinden aldı. Güncel Kaynak: AA / Elif Sarıhan Mustafa Kemal Atatürk Bolu Güncel Haberler

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