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Bolu haber... Bolu'da Narkotim'lerden okul önlerinde denetim

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Bolu haber... Bolu'da Narkotim'lerden okul önlerinde denetim

Bolu gündem haberi: Bolu'da yeni eğitim öğretimin başlaması dolayısıyla okul önlerinde denetim yapıldı.

Bolu'da yeni eğitim öğretimin başlaması dolayısıyla okul önlerinde denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde denetimler artırıldı.

Okul çevresi ve güzergahlarda gerekli tedbirleri alan Narkotim ekipleri, öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Bolu Güncel Haberler

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