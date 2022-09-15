Son dakika haberi! Kablo hırsızı 4 şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Son dakika habere göre Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 800 metre haberleşme ve enerji nakil kablosu çaldıkları belirlenen 4 şüpheli tutuklandı. Bolu'nun Mudurnu ilçesinde 800 metre haberleşme ve enerji nakil kablosu çaldıkları belirlenen 4 şüpheli tutuklandı. Mudurnu İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Samsaçavuş köyünde 12 Eylül'de Türk Telekom'a ait haberleşme ve enerji nakil kablolarının çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Hırsızlığı yapan kişilerin K.İ, M.Y, G.Y. ve O.Ç. olduğunu belirleyen ekipler, şüphelileri çaldıkları 800 metre kabloyla birlikte gözaltına aldı. İfadeleri alınan zanlıların, daha önce de Göynük ilçesinde 10 kez kablo hırsızlığı yaptıklarını itiraf ettikleri öğrenildi. İşlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 4 zanlı tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Hisarcık Mudurnu Bolu Güncel Haberler Son Dakika

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