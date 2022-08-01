Bolu haber: Bolu'da içme suyundan zehirlenen 6 çocuk, yoğun bakımdan çıktı Gelen Bolu haberlerine göre BOLU'da içme suyundan zehirlenen ve böbrek yetmezliği nedeniyle Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi'nde tedaviye alınan 6 çocuk, yoğun bakımdan çıkarıldı. BOLU'da içme suyundan zehirlenen ve böbrek yetmezliği nedeniyle Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi'nde tedaviye alınan 6 çocuk, yoğun bakımdan çıkarıldı. Bolu'nun Çaydurt Yuva köyü bölgesinde, Kurban Bayramı sonrası içme suyundan zehirlenen 112 kişi, kanlı ishal ve böbrek yetmezliği nedeniyle çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. 1 kişi hayatını kaybederken, sağlık durumu ağır olan 6 çocuk da 2 hafta önce Ankara Üniversitesi Cebeci Hastanesi Çocuk Servisi'ne sevk edildi. Hayati tehlikeyi atlatan, 3 ile 15 yaş arasındaki 6 çocuk, farklı zamanlarda yoğun bakımdan çıkarılarak servise alındı. 3 çocuğun bir süre diyaliz tedavisi göreceği, diğer 3'ünün ise ilerleyen günlerde taburcu edileceği belirtildi. Güncel Demirören Haber Ajansı / Kaan Ulu Ankara Üniversitesi Kurban Bayramı Çocuk Bolu Güncel Haberler

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