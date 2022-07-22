Bolu haber! Bolu'da devrilen traktörün altında kalan anne ve oğlu yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu haber! Bolu'da devrilen traktörün altında kalan anne ve oğlu yaralandı

AA - Zafer Göder - Güncel
 - Güncelleme:
Bolu haber! Bolu'da devrilen traktörün altında kalan anne ve oğlu yaralandı

Bolu haberleri: Bolu'da devrilen traktörün altında kalarak yaralanan anne ve oğlu tedavi altına alındı.

Bolu'da devrilen traktörün altında kalarak yaralanan anne ve oğlu tedavi altına alındı.

Baltalı köyünden Bolu istikametine seyreden Yusuf A. (19) idaresindeki 14 DZ 983 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma devrildi.

Yusuf A. ile annesi Sabriye A. traktörün altında kalarak yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da yardımıyla traktörün altından çıkarılan anne ve oğlu, ambulansa taşındı.

Yaralılar, sağlık personelinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

AA / Zafer Göder - Güncel

Bolu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title