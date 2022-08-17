Bolu haber | Bolu'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada bir kişi yaralandı Güncel Haberler Bolu haberi... Bolu'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı. Bolu'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı. D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde N.B. idaresindeki 06 PMH 31 plakalı kamyonet, Yumrukaya mevkisinde yol kenarında park halinde bulunan 06 BRJ 722 plakalı hafif ticari arca çarptı. Hafif ticari araç da yol kenarında park halinde bulunan 14 FM 779 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet karşı şeride geçerek yol kenarında durdu. Kazada hafif yaralanan kamyonet sürücüsü ayakta tedavi edildi. Güncel AA / Mehmet Emin Gürbüz İstanbul Bolu Güncel Haberler

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