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Bolu gündem: Türk Kızılay Bolu'da 1500 kişiye aşure dağıttı

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Bolu gündem: Türk Kızılay Bolu'da 1500 kişiye aşure dağıttı

Bolu yerel gündem haberine göre Türk Kızılay Bolu Şubesince muharrem ayı dolayısıyla 1500 kişiye aşure dağıtıldı.

Türk Kızılay Bolu Şubesince muharrem ayı dolayısıyla 1500 kişiye aşure dağıtıldı.

Kızılay ekiplerince hazırlanan aşureler, hükümet meydanında Vali Erkan Kılıç ve Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı ile görevlilerce vatandaşlara ikram edildi.

Aşureden yiyenler, ekiplere teşekkür etti.

Yoğun ilgi gören etkinlikte aşureler hızla tükendi.

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Hükümet Kızılay Bolu Güncel Haberler

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