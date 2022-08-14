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Bolu gündem: Meteorolojiden Bolu için kuvvetli yağış uyarısı

Bolu gündem: Meteorolojiden Bolu için kuvvetli yağış uyarısı

Edinilen Bolu gelişmesine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bolu için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bolu için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, bu akşam 21.00-23.00 saatlerinde batı ilçeleri ağırlıklı olmak üzere Bolu'da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Merve Yıldızalp - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bolu Güncel Haberler

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