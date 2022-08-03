Bolu gündem haberleri | Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
Bolu haberine göre Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalandığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
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Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalandığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Anadolu Otoyolu'nda denetim yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul'a giden yolcu otobüsünde arama yaptı.
Üzerinde 125 gram metamfetamin bulunan yolcu E.S. (50) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel