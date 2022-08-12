Bolu gündem haberleri: Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalan 2 kişi tutuklandı
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Bolu haberler... Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi cezaevine gönderildi.
Bolu'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi cezaevine gönderildi.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde uygulama yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden gelen bir yolcu otobüsünü durdurarak arama yaptı.
Aramada, otobüste yolcu olarak bulunan N.E.M'nin (21) ve B.Ç'nin (32) üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel