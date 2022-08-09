Bolu haberleri: BOLU'DA SUDAN ZEHİRLENEN 26 KİŞİDEN 8'İ YOĞUN BAKIMDA

Bolu haberler... BOLU'da, Kurban Bayramı'ndan itibaren sudan zehirlenme vakalarının devam ettiği Yuva köyünde 8'i yoğun bakımda olmak üzere 26 hastanın tedavisinin sürdürüldüğü açıklandı.

BOLU'da, Kurban Bayramı'ndan itibaren sudan zehirlenme vakalarının devam ettiği Yuva köyünde 8'i yoğun bakımda olmak üzere 26 hastanın tedavisinin sürdürüldüğü açıklandı.

Yuva köyü Çaydurt Mahallesi'nde, Kurban Bayramı'nın son gününden başlamak üzere çoğu çocuklarda karın ağrısı, mide bulantısı ve kanlı ishal görüldü. Hastaneye aralıklarla götürülen çocuklar ve yetişkinlerin ilk belirlemelere göre sudan zehirlendiği tespit edildi. Tetkikler sonucu çocuklarda bağırsak enfeksiyonu görüldü, bazı hastalarda ishal nedeniyle böbrek yetmezliği başladı. Durumu ağırlaşan hastalar, başka şehirlerdeki hastanelere götürüldü. Son olarak açıklanan rakama göre, toplamda 141 kişi zehirlendi. 1 kişinin öldüğü zehirlenme vakaları sonrası 8'i yoğun bakımda olmak üzere 26 hastanın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Köyde yeni vakaların çıktığı iddiaları üzerine Bolu Valiliği açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, 1 kişinin benzer şikayetlerle hastaneye başvurduğu ancak şebeke suyu değil, evin bahçesinde bulunan kayıt dışı artezyen suyu kullandığı belirtildi. Valiliğin yaptığı açıklama şöyle 9 Ağustos itibariyle; 18 vatandaşımız servislerde, 8 vatandaşımız yoğun bakımda olmak üzere toplam 26 vatandaşımızın tedavisi sağlık kurumlarımızda devam etmektedir. Son bir haftada sağlık kuruluşlarımıza; karın ağrısı şikayetiyle başvuran 1 vatandaşımızın bu hastalıkla ilgisinin olmadığı belirlenmiş, kanlı ishal şikayetiyle başvuran 1 vatandaşımızın ise yapılan araştırmalar neticesinde şebeke suyunu değil, evinin bahçesindeki kayıt dışı artezyen suyunu kullandığını ifade etmesi üzerine ilgili kuyudan numuneler alınmıştır. Hastalık sebebinin bu suya bağlı olup olmadığı hakkında tetkikler yapılmaktadır. Yuva Köyü'nde düzenli ve sürekli olarak depolardan, şebeke uç sistemlerinden su numune örnekleri alınarak kontroller yapılmaktadır. Ayrıca su depolarının klorlama işlemleri rutin olarak devam etmektedir. (DHA)