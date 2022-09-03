Bolu gündem haberleri... Bolu'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Bolu haberleri: Bolu'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandıD100 karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde F.Ç. idaresindeki 14 ABA 020 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton elektrik direğine çarptı. Bolu'da otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi yaralandı D100 karayolu Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde F.Ç. idaresindeki 14 ABA 020 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Semih Y. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı, ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Bolu Güncel Haberler

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