Bolu gündem haberleri... Bolu'da köylerde kablo hırsızlığı yapan 3 şüpheli tutuklandı Bolu gündem haberi: Bolu'da 5 köyde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Bolu'da 5 köyde kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Gerede ilçesinde haberleşme ve enerji nakil kablolarının direklerden kesilerek çalındığı ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Gerede İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan araştırma ve takip sonucu şüpheliler M.B, F.Ç. ve E.Y, ilçeye bağlı Zeyneller köyünde kabloları kestikleri esnada suçüstü yakalandı. Daha önce de Külef, Yağdaş, Yeniyapar ve Kürkçüler köylerinde kablo çaldıkları tespit edilen şüpheliler, sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı. Güncel AA / Mehmet Emin Gürbüz Hisarcık Gerede Bolu Güncel Haberler

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