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Bolu gündem haberleri: Bolu'da göreve yeni başlayan AFAD personeline eğitim veriliyor

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Bolu gündem haberleri: Bolu'da göreve yeni başlayan AFAD personeline eğitim veriliyor

Bolu haberi: Bolu'da göreve yeni başlayan AFAD personeline eğitim verildi.

Bolu'da göreve yeni başlayan AFAD personeline eğitim verildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından ilk görev yerleri olarak Bolu AFAD İl Müdürlüğüne atanan 7 kişi görevlerine başladı.

AFAD personeline, ilk olarak kurum bünyesinde bulunan ve arama kurtarma çalışmalarında kullanılan malzemeler ile araçlar tanıtıldı.

Daha sonra kentte bulunan ve arama kurtarma başta olmak üzere AFAD personelinin farklı görevlerde beraber çalıştığı kurumlara ziyaretler gerçekleştirilerek, bu kurumların çalışmaları hakkında bilgi alındı.

AFAD personeli yaptıkları ziyaretlerde, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve UMKE ekiplerinin binaları ve depoları ile kullandıkları araçları da inceledi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel

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