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Bolu gündem haberleri: Bolu'da alaca sansar görüldü

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Bolu gündem haberleri: Bolu'da alaca sansar görüldü

Bolu haberlerine göre Bolu'da koruma altında olan alaca sansara rastlandı.

Bolu'da koruma altında olan alaca sansara rastlandı.

Aladağ bölgesindeki Beşpınarlar Tabiat Parkı'nda yürüyüş yapan Bolu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, orman içinde daha önce görmedikleri hayvanla karşılaştı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen hayvan, bir süre sonra ormanda gözden kayboldu.

Görüntüleri izleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvanın koruma altındaki alaca sansar olduğunu belirledi.

Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel

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