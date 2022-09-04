Bolu gündem haberleri: Bolu'da alaca sansar görüldü Güncel Haberler Bolu haberlerine göre Bolu'da koruma altında olan alaca sansara rastlandı. Bolu'da koruma altında olan alaca sansara rastlandı. Aladağ bölgesindeki Beşpınarlar Tabiat Parkı'nda yürüyüş yapan Bolu Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, orman içinde daha önce görmedikleri hayvanla karşılaştı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen hayvan, bir süre sonra ormanda gözden kayboldu. Görüntüleri izleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, hayvanın koruma altındaki alaca sansar olduğunu belirledi. Güncel Kaynak: AA / Zafer Göder Bolu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bolu gündem haberleri: Bolu'da alaca sansar görüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.