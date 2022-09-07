Bolu gündem haberleri: Bolu'da 43 işçi zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvurdu Güncel Haberler Bolu haberine göre Bolu'da zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuran 43 fabrika işçisi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Bolu'da zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuran 43 fabrika işçisi, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kentte faaliyet gösteren bir fabrikada çalışan 43 işçi, gece saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastanelere başvurdu. Zehirlendikleri değerlendirilen işçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, fabrikadaki yemek ve içme suyundan numune alındı. Güncel Kaynak: AA / Zafer Göder Bolu Güncel Haberler

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