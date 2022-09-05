2 katlı ahşap ev yandı Güncel Haberler Bolu'da 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Bolu'da 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Merkeze bağlı Tekkedere köyünde Hüseyin C'ye ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen Bolu ve Dörtdivan Belediyesi itfaiyesi, alevleri çevredeki odunluk, samanlık, ahır ve diğer evlere sıçramadan söndürdü. Yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Güncel Kaynak: AA / Zafer Göder Bolu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› 2 katlı ahşap ev yandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.