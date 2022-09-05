2 katlı ahşap ev yandı
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Bolu'da 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Bolu'da 2 katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Merkeze bağlı Tekkedere köyünde Hüseyin C'ye ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen Bolu ve Dörtdivan Belediyesi itfaiyesi, alevleri çevredeki odunluk, samanlık, ahır ve diğer evlere sıçramadan söndürdü.
Yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel