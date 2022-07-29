Bolu gündem haberi | Göynük Belediye Başkanı Çankaya, Beypazarı'nda istişare toplantısına katıldı
Bolu haberi: Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, Tarihi İpek Yolu Dünya Miras Listesi Adaylığı İstişare Toplantısına katıldı.
Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, Tarihi İpek Yolu Dünya Miras Listesi Adaylığı İstişare Toplantısına katıldı.
Göynük Belediyesinden yapılan açıklamada, Tarihi İpek Yolu'nun Kuzey Anadolu güzergahı Ayaş, Beypazarı, Göynük ve Taraklı'nın Dünya Miras Listesi Seri Adaylığı İstişare Toplantısının Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un başkanlığında Beypazarı Hayri Özalp Başkanlık Konağı'nda gerçekleştirildiği kaydedildi.
UNESCO'nun "İpek Yolları Üzerindeki Dünya Kültür Mirası" programı dahilinde, tarihi İpek Yolu'nun Kuzey Anadolu güzergahında yer alan ve geleneksel kent dokusunu büyük ölçüde koruyan Beypazarı, Ayaş, Göynük ve Taraklı'yı içeren bir seri adaylık dosyası hazırlanması konusunun görüşüldüğü toplantıda yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi paylaşımında bulunarak bir yol haritasının belirlendiği belirtildi.
Geleneksel kent dokusunu büyük ölçüde korumayı başaran Göynük'ü toplantıda Belediye Başkanı Ahmet Çankaya'nın temsil ettiği ve ilçe hakkında katılımcılara detaylı bilgi verdiği ifade edildi.