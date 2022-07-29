Bolu gündem haberi | Bolu Valisi Erkan Kılıç, YEDAM'ı ziyaret etti

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Yeşilay Danışmanlık Merkezine (YEDAM) ziyarette bulundu.

Vali Kılıç, Gölyüzü Mahallesi'nde faaliyet gösteren YEDAM'ı ziyaretinde yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

YEDAM personeliyle bir süre sohbet eden Kılıç, "Yeşilay uzun yıllardır bağımlılıkla mücadele veren köklü bir sivil toplum kuruluşumuz. Bu konuda ilimizde de bağımlılıkla mücadelenin daha etkin ve kararlılıkla devam etmesi ve geleceğimizin teminatı gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın bağımlılık yapıcı maddelerden ve teşvik edici unsurlardan uzak durması için önleyici tedbirlerimizi artırmaya ve bağımlılığın her türlüsüyle mücadelemizi aralıksız sürdürmeye hep birlikte devam edeceğiz. Şimdiye kadar olduğu gibi Yeşilay'a destek olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.