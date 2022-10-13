Bolu gündem haberi... Bolu'dan kısa kısa

Gerede Belediyesince kapalı halı saha ve oyun gruplarının yer alacağı çocuk eğlence merkezi hayata geçirilecek.

Mevcut halı sahanın tadilatı için Gerede Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünce ihaleye çıkılarak ilgili firmaya yer teslimi yapıldı.

Belediye Başkanı Mustafa Allar, ihaleyi alan firmanın tadilat işini tamamlar tamamlamaz kapalı halı saha ve oyun gruplarının yer alacağı çocuk eğlence merkezini en kısa sürede vatandaşların hizmetine açacaklarını bildirdi.

Vatandaşların kapalı eğlence merkezi bulunmadığından sık sık Bolu'ya giderek çocuklarıyla vakit geçirdiğini aktaran Allar, "İnşallah çocuklarımız ve gençlerimizin güzel vakit geçirebileceği emsalleri kadar güzel bir eğlence ve oyun merkezini hizmete açtığımızda vatandaşlarımız çocuklarıyla özellikle hafta sonlarını en güzel şekilde değerlendirebilecek. İlçemize hayırlı olsun." dedi.

Bolu'da çiftçilere yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantıları başladı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere yönelik eğitim ve bilgilendirme toplantıları düzenleniyor.

Yeni eğitim yılı faaliyetleri çerçevesinde yapılan toplantılarla çiftçilerin, yeni tarımsal teknolojiler, tarımsal destekler, özel idare destekli projeler, hayvancılık, tarımda iş güvenliği ve güvenli traktör kullanımı, Tarım Sigortaları Havuzu ve diğer konularda bilgilendirilmesi amaçlanıyor.

Afşar köyüyle başlayan eğitim faaliyetinin ilk gününde İl Müdür Yardımcısı Hasan Taş ve teknik personel, köy sakinlerini bilgilendirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, 87 köyde gerçekleşecek eğitimlerde vatandaşların istediği her konuda personellerine sorularını yöneltebileceğini belirterek, çiftçileri ve adayları bu hizmetten faydalanmaya davet etti.

Eğitimler, 8 Mart 2023'te sona erecek.