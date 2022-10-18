Bolu gündem haberi... Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor Güncel Haberler Bolu haberlerine göre Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli viyadükler kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli viyadükler kesiminde sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Sisin etkili olduğu bölgede sürücüler, yolda dikkatli ilerliyor. Karayolları ekipleri sürücüleri sis lambalarıyla dikkatli seyretmeleri konusunda uyarırken, trafik ekipleri de yakın takip, hatalı sollama, aşırı hız yapılmaması, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması yönünde ikazda bulunuyor. Kaynak: AA / Güncel Anadolu Otoyolu Toros Dağları Bolu Güncel Haberler

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