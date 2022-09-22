Bolu gündem haberi: Bolu'da yaşlı adamın emekli maaşını gaspla suçlanan şüpheli yakalandı Güncel Haberler Bolu haberi... Bolu'da, bankadan emekli maaşını çeken yaşlı adamı takip ederek 5 bin lirasını gasbettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. Bolu'da, bankadan emekli maaşını çeken yaşlı adamı takip ederek 5 bin lirasını gasbettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İzzet Baysal Caddesi'nde bir bankadan emekli maaşını çektikten sonra evine gitmek isteyen E.A'nın (85) parasının yardım bahanesiyle yanına gelen kişi tarafından gasbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin eşkalini belirledi. Ekipler tarafından yakalanan şüpheli Z.C, emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edildi. Güncel Kaynak: AA / Zafer Göder Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Bolu Güncel Haberler

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