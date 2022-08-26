Toprak kayması doğal gaz hattını kopardı

Bolu'da, temel çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması, doğal gaz borusunun kopmasına neden oldu.

Bolu'da, temel çalışması sırasında meydana gelen toprak kayması, doğal gaz borusunun kopmasına neden oldu.

Aktaş Mahallesi Öney Sokak'ta geçtiğimiz aylarda yıkılan Bolu Belediyesine ait eski katlı otopark alanında çalışmalar devam ederken etkili olan sağanak nedeniyle küçük çaplı toprak kayması yaşandı. Toprak kayması yaşanan alanda bulunan doğal gaz borusu koptu.

Bölgede gaz kokusu olduğunu fark eden vatandaşlar, itfaiye ve doğal gaz ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri olası bir yangın ve parlamaya karşı tedbir alırken, doğal gaz ekipleri ise hatta bulunan gaz akışını kapattı. Doğal gaz hattındaki gaz tamamen bittikten sonra ekipler kopan boruyu tamir etmek için çalışma başlattı.

Ayrıca polis ve zabıta ekipleri de çalışma yapılan alanın çevresinde bulunan cadde ve sokakları araç ve yaya trafiğine kapalı tuttu.