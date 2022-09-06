Bolu gündem haberi: Bolu'da Köroğlu Heykeli'nden düşen çocuk hastaneye kaldırıldı
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Bolu gündem haberi... Bolu'da Köroğlu Heykeli'nin düşen 7 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Bolu'da Köroğlu Heykeli'nin düşen 7 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.
Kardeşiyle oyun oynamak için Demokrasi Meydanı'nda bulunan Köroğlu Heykeli'nin üzerine çıkan K.B. isimli çocuk, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Çocuğun kardeşi ise sağlık ekiplerinin müdahalesi esnasında gözyaşlarını tutamadı.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel