Bolu gündem haberi: Bolu'da Köroğlu Heykeli'nden düşen çocuk hastaneye kaldırıldı Güncel Haberler Bolu gündem haberi... Bolu'da Köroğlu Heykeli'nin düşen 7 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı. Bolu'da Köroğlu Heykeli'nin düşen 7 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı. Kardeşiyle oyun oynamak için Demokrasi Meydanı'nda bulunan Köroğlu Heykeli'nin üzerine çıkan K.B. isimli çocuk, dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten düştü. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan çocuk, ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Çocuğun kardeşi ise sağlık ekiplerinin müdahalesi esnasında gözyaşlarını tutamadı. Güncel Kaynak: AA / Zafer Göder Demokrasi Köroğlu Bolu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Bolu gündem haberi: Bolu'da Köroğlu Heykeli'nden düşen çocuk hastaneye kaldırıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.