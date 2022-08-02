Devrilen işaret levhasına takılarak düşen kadın yaralandı Ambulans ekiplerinin kadına ilk müdahalesi Bolu'da devrilen işaret levhasına takılarak düşen kadın yaralandı BOLU - Bolu'da yolda yürürken devrilen işaret levhasına takılarak düşen kadın yaralandı. Ambulans ekiplerinin kadına ilk müdahalesi Bolu'da devrilen işaret levhasına takılarak düşen kadın yaralandı BOLU - Bolu'da yolda yürürken devrilen işaret levhasına takılarak düşen kadın yaralandı. Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyen H.M. devrilen işaret levhasına takılması sonucu yere düştü. Burnu kanayan kadına bölgeden geçen vatandaşlar yardım etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çevredeki vatandaşlar, işaret levhasının bir an önce yoldan kaldırılmasını istedi. Güncel AA / Mehmet Emin Gürbüz Bolu Güncel Haberler

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