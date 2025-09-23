Bolu Grand Kartal Otel Yangını Davası: Yakınları Adalet Arayışında

YAKINLARINI KAYBEDENLER ARA KARARI DEĞERLENDİRDİ

78 kişinin hayatını kaybettiği Bolu Grand Kartal Otel yangınıyla ilgili olarak görülen dava duruşmasının ikinci celsesinin tamamlanmasından sonra yangında yakınlarını kaybedenler açıklamalarda bulundu. Yangında oğlu Mert Doğan, gelini Duygu Doğan ve torunları Doğa ve Mavi Doğan'ı kaybeden Uğur Tan Doğan açıklama yaptı. Yangında 4 yakınını kaybettiğini söyleyen Doğan, "Bir sonraki duruşma 27 Ekim tarihine ertelendi. Yine çok güçlü, çok konusuna hakim ve salona hakim bir reisimiz vardı. Mahkeme başkanlığı çok gerçekten dirayetliydi. Keza savcı bey ve ekip hepsi çok iyi yönettiler. Bir sonraki duruşmayla ilgili farklı olarak bir ilave tutuklama oldu daha önce savcı beyin vermiş olduğu mütalaa çerçevesinde. Onun dışında diğer tutukluların tutukluluk halinin devamına karar verildi. Aynı şekilde diğer ev hapsi olan kişilerle de ilgili bunun devamına karar verildi. Biz bu mahkemeden, bu davadan umutluyuz. Burada 78 canımız geri gelmeyecek. Ancak en azından yüreğimize su serpecek ama ondan da önemlisi Türkiye'de emsal olabilecek bir kararın çıkmasını umuyoruz, bekliyoruz, ümit ediyoruz ki bu vesileyle de bundan başka 78 canımız, özellikle yeniden herhangi bir alanda sadece yangın olarak değil, çocuklarımızın, bebelerimizin herhangi bir şekilde bu sorumsuzluklar nedeniyle gerek iş yeri veya işletme sahipleri gerekse de ilgili kamu kurumunda olan sorunlarla ilgili insanların kendilerine biraz çeki düzen vermesi gerekiyor. Dolayısıyla bu arada Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili henüz bir dava birleşmesi söz konusu olmadı. Onlarla da ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Onları da umutla bekliyoruz. Sorumluların mutlaka ve mutlaka adil bir şekilde yargılanıp gereken en ağır cezayla cezalandırılmasını bekliyoruz." diye konuştu.

'ÖMRÜMÜZÜN SONUNA KADAR NEFESİMİZ YETTİĞİNCE MÜCADELEMİZİ VERECEĞİZ'

Yangında eşini ve kızını kaybeden Rıfat Doğan ise yangının katliam olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Biz artık büyük bir aile olduk. 78 can ama belki iki yüze yakın aileyi etkiledi bu katliam. Bugün çıkan tutukluluğun devamı bizim için önemliydi. Ama önemli olan daha da önemlisi olan yeni giren deliller ışığında ve daha sanık sandalyesine oturmamış diğer sanıkların gelmesiyle mütalaanın değişeceğini veya hakim heyetinin kesinlikle doğru karar vereceğine eminiz. Adaletin yerini bulacağına eminiz. Bu karar bizi sadece içimize su serpecektir. O yüzden de bir sonraki celsede çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu işin takipçisiyiz. 78 kişi için ömrümüzün sonuna kadar nefesimiz yettiğince mücadelemizi vereceğiz."

'MÜTALAA'NIN EKSİK OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ'

'Başka canımız yok' platformu sözcüsü Zeynep Kotan ise yangında oğlunu kaybettiğini belirterek, "Duruşmaların sonunda şu anda tutuklu olan sanıkların tamamının tutukluluk hallerinin devam etmesine karar verildi. Mehmet Salun isimli tutuksuz yargılanan sanığın yeni ortaya çıkan deliler çerçevesinde tutuklu olarak yargılanması uygun görüldü. Bunun dışında adli tedbir uygulanan sanıkların da adli tedbirlerinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma tarihi 27 Ekim olarak belirlendi. Savcı mütalaasını okudu. ve mahkeme heyeti mütalaaya dair beyanlar için hem sanık tarafına hem biz müşteki taraflarına bir aylık bir süre vermiş oldu. Bu mütalaanın daha önce de söylediğimiz gibi eksik olduğunu düşünüyoruz. Dosyaya yeni giren deliller var ve bu olası kastla yargılanan sanıkların lehine herhangi bir gelişme yok. Bu şekilde bir mütalaayı kabul etmiyoruz. 2'nci eksiklik de tabii ki Kültür ve Turizm Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi bilirkişi raporunda birinci dereceden etkili bulunan kurum ve kuruluşların buraya ait sorumluların dosyaya dahil edilmemiş olması. Bunu çok ciddiyetle takip ediyoruz. ve bir an önce bu dosyaların birleştirilmesini ve adil bir yargılama yapılması için bunun şart olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Mutlu YUCA- Zübeyde ÖZMEN/ BOLU,