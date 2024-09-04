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Bolu Göynük'teki yangın sonrası ağaçlandırma çalışmaları başladı

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Bolu'nun Göynük ilçesindeki yangında zarar gören alanların ağaçlandırılması için çalışmalara başlandı. Yolların, emvalin çıkarılması ve yeni yol yapımı büyük öneme sahip. Çalışmalar kurum iş makineleriyle yapılıyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde yaklaşık 3 gün süren mücadeleyle kontrol altına alınan yangında zarar gören alanların yeniden ağaçlandırılması için çalışmalara başlandığı bildirildi.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yangın nedeniyle zarar gören alanların ağaçlandırılarak yeniden orman haline getirilmesi için etüt çalışmalarının başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, yolların, emvalin çıkarılması ve bu alanların ağaçlandırmasında büyük öneme sahip olduğu vurgulanarak, etüt kapsamında 40 kilometre yeni yol yapımı ve 48 kilometrelik büyük onarım programının bir an önce tamamlanıp ağaçlandırmaya başlanmasının hedeflediği ifade edildi.

Dedeler ve Alançayı Orman İşletme Şeflikleri'ndeki yeni yol etüt çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığı aktarılan açıklamada, çalışmaların kurum iş makineleriyle yapıldığı kaydedildi.

İlçeye bağlı Bekirfakılar köyünde 15 Ağustos'ta öğle saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi sonucu 72 saatte kontrol altına alınmıştı.

Söndürme çalışmalarına 12 helikopter, 138 arazöz, 245 araç ve iş makinesi ile çeşitli illerden gelen orman, AFAD, itfaiye, DSİ ve İl Özel İdaresi ekipleri ile sivil toplum kuruluşu ve gönüllülerden oluşan 1543 kişi katılmış, helikopterler 289 sorti yaparak alevlere 775 ton su atmıştı.

Anız yakılması kaynaklı çıktığı belirtilen yangına ilişkin gözaltına alınan 4 kişiden A.K. ve E.K. "taksirle orman yangınına neden olma" suçundan tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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