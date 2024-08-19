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Bolu Göynük'teki Orman Yangınında Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

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Bolu'nun Göynük ilçesinde geçtiğimiz hafta çıkan orman yangınında kontrol altına alındıktan sonra soğutma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor. Yangında 490 kişi tahliye edilirken, 4 kişi tutuklandı. Bölgede 350 personel, 2 helikopter ve 80 arazöz görev alıyor.

BOLU'nun Göynük ilçesinde 72 saatlik çalışmayla dün kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar köyü mevkisinde geçen hafta perşembe günü öğle saatlerinde anız ateşinden yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın geniş bir alanda etkili olurken, bölgeye takviye ekipler gönderildi. 23 kentten ekiplerin müdahale ettiği yangın nedeniyle Yeniköy, Çaylak, Bekirfakılar ve Umurlar köylerinde 130 hanede yaşayan 490 kişi, tedbir amaçlı tahliye edilerek güvenli alanlara götürüldü. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle 72 saatin sonunda dün kontrol altına alındı. Evlerinden tahliye edilenlerin bir kısmı da köylerine geri döndü.

Anız ateşi yakarak yangının çıkmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden A.K. ve E.K. 'Taksirle orman yangınına neden olma' suçlamasıyla tutuklandı.

Bölgede yangını soğutma çalışmaları sürüyor. Havadan ve karadan süren çalışmalarda 350 personel, 2 helikopter ve 80 arazöz görev alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Helikopter Göynük Dünya Bolu Çevre Hava Durumu Suç Dünya Güncel Haberler

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