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Bolu Göynük'teki Orman Yangınına Yoğun Müdahale

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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına yapılan yoğun müdahaleyi değerlendirdi. Polat, yangının kontrol altına alınması için Valilik ve diğer kurumların koordinasyonunda etkili bir mücadele verildiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ilişkin, "Orman idaremiz, Valiliğimiz ve diğer kurumlarımızın katkılarıyla Valimizin koordinasyonunda yapılan yoğun çalışmalarla yangın takip edilmekte, etkili bir mücadele verilmektedir." dedi.

Bekirfakılar köyü mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gelen Polat, yetkililerden bilgi aldı.

Polat, gazetecilere, öğlen saatlerinde çıkan yangına 10 dakika içinde ilk müdahalenin yapıldığını söyledi.

İklim değişikliğinin artık "yeni normal" olarak kabullenildiğini, yangın riskli bölgelerin dışında da çok ciddi yangınların çıkabildiğini anlatan Polat, Bolu Göynük çevresinin, yangın riskli olarak bilinmeyen, ağaç türleri itibarıyla yangına dirençli bir topoğrafya olmasına rağmen bu bölgede ciddi yangınların olmasının, iklim değişikliği gerçeğine karşı hazırlıklı olunması gerektiğini gösterdiğini kaydetti.

Yangına ilk müdahaleden itibaren bölgeye sevk edilen araçlara ilişkin bilgi veren Polat, şöyle devam etti:

"Yangına sevk edilen araçlarımız 118 arazöz, 7 iş makinesi, 9 helikopterdir. Helikopterlerimiz ve hava araçlarımız gün batımıyla çalışmayı bırakmıştır. Ancak gün doğumuyla tekrar göreve başlayacaklardır etkili bir şekilde. Bu yangını zorlaştıran bir unsur var; toprak yapısının arazinin engebeli olması, kara çam ağırlıklı bir ağaç türüne sahip olması ve çok yönlü rüzgarın esmesiyle yangın yayılmıştır. Ancak orman idaremiz, Valiliğimiz ve diğer kurumlarımızın katkılarıyla Valimizin koordinasyonunda yapılan yoğun çalışmalarla yangın takip edilmekte, etkili bir mücadele verilmektedir."

Polat, Çanakkale ve Manisa'da da büyük yangınların olduğunu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın da o bölgelerde olduğunu dile getirerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Yerleşim bölgelerine yakın bir tehlike olmadığı gözlemlendi"

Vatandaşlara seslenmek istediğini belirten Polat, "Yangının anız kaynaklı olduğu değerlendirilmektedir. Kolluk güçlerimiz bunun takibatını yapacaktır. Defalarca uyarılmasına rağmen bu yöndeki alışkanlıklarımızı ne yazık ki bırakamadık, umarım son olur. Kırsal alandan, ziraat alanından başlayan yangınlar bu yıl, haziran ayında yüzde 60'a tekabül etmektedir, kırsal alandan başlayarak ormana sirayet eden. Bu konularda alacağımız daha çok mesafeler olduğu anlaşılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Polat, yerleşim bölgelerine yakın bir tehlike olmadığının gözlemlendiğini vurgulayarak, civardaki köylerin uyarılarak iş makineleri ve arazözlerle bu alanlarda tedbirlerin alındığını kaydetti.

Yangının sabaha kadar sürmesini öngördüklerini aktaran Polat, gün doğumuyla hava araçlarının intikaliyle rahatlama sağlanacağını, görevlerinin sabaha kadar yangını yumuşatmak, enerjisini düşürmeye çalışmak olduğunu dile getirdi.

Polat, dumanın etkilediği alanlara ilişkin soru üzerine, "Dumanın etkilediği alanlar konusunda teknik çalışmalar devam ediyor. Bu konu da netleştiğinde bir açıklama yapılır. Şu anda bir rakam vermen doğru olmaz." dedi.

Polat'a, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Göynük Kaymakamı Talha Battal, Göynük Belediye Başkanı Ali Oral ve Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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