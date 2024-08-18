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Bolu Göynük'teki Orman Yangını 4. Gününde Devam Ediyor

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Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangını söndürme çalışmaları 4. gününde de devam ediyor. Yangın, 23 kentten gelen ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

BOLU'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları 4'üncü gününde de devam ediyor.

Göynük ilçesine bağlı Bekirfakılar köyü mevkisinde geçen perşembe günü öğle saatlerinde anız ateşinden yangın çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın geniş bir alanda etkili olurken, bölgeye takviye ekipler gönderildi. 23 kentten ekiplerin müdahale ettiği yangın nedeniyle Yeniköy, Çaylak, Bekirfakılar ve Umurlar köylerinde 130 hanede yaşayan 490 kişi, tedbir amaçlı tahliye edilerek güvenli alanlara götürüldü. Anız ateşi yakarak yangının çıkmasına sebep olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 2'si ise tutuklandı.

Yangın söndürme çalışmaları, 4'üncü günde bin 357 personelin katılımıyla aralıksız sürüyor. Çalışmalarda 12 helikopter, 138 arazöz ile 245 araç ve iş makinesi görev alıyor. Dün 12 noktada etkili olan yangın, ekiplerin çalışmasıyla 3 noktaya indi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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