Bolu Göynük'te Yıldırım Sonucu Çıkan Yangınlar Söndürüldü

Bolu'nun Göynük ilçesinde meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu Aşağı Kınık köyü, Çatacık Mahallesi ve İbrahimözü köyünde yangınlar çıktı. Göynük İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangınlara müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı ve söndürdü.