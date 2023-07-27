Bolu Göynük'te Yıldırım Sonucu Çıkan Yangınlar Söndürüldü
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Bolu'nun Göynük ilçesinde meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu Aşağı Kınık köyü, Çatacık Mahallesi ve İbrahimözü köyünde yangınlar çıktı. Göynük İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangınlara müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı ve söndürdü.
Bolu'nun Göynük ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 3 noktada çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İlçede etkisini gösteren yağışlarla Aşağı Kınık köyü ve Çatacık Mahallesi'nde ormanlık alana, İbrahimözü köyünde ise tarım arazisine düşen yıldırımlar sonucu yangınlar çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine Göynük İtfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale etti.
Ekiplerin hızla müdahale ettiği yangınlar kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: AA / Elif Sarıhan - Güncel