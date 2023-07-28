Bolu Göynük'te Yıldırım Düşmesi Sonucu Orman Yangını

Bolu'nun Göynük ilçesinde dün akşam saatlerinde yıldırım düşmesi neticesinde çıkan orman yangınına havadan müdahale sürüyor. Yangın, Aşağıkınık köyü mevkiindeki ormanlık alanda başladı. Rüzgarın etkisiyle yangın, ormanda yayıldı. Karadan ulaşılabilen alanlarda alevler kontrol altına alınırken, bölgede yangın söndürme helikopteri ile müdahale devam ediyor. Yaklaşık 4 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın, dik ve engebeli arazide sürüyor.