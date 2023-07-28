Bolu Göynük'te Yıldırım Düşmesi Sonucu Çıkan Yangına Müdahale Sürüyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde dün akşam meydana gelen yangına müdahale çalışmaları devam ediyor. Bölgede 2 helikopterle söndürme çalışmaları sürerken Ankara ve Balıkesir'den 3 yangın söndürme helikopteri desteği gönderildi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde yıldırım düşmesi neticesinde dün akşam meydana gelen yangına müdahale sürüyor. Bölgede 2 helikopterle söndürme çalışmaları sürerken Ankara ve Balıkesir'den 3 yangın söndürme helikopteri desteğe gönderildi.

Dün Göynük ilçesinde Aşağıkınık Köyü mevkiindekinde bulunan ormanlık alanda yıldırım düşmesi neticesinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın, ormanda yayılırken ekipler olay yerine sevk edildi. Karadan ulaşılabilen alanlarda alevler kontrol altına alınırken, engebeli arazide alevlere müdahale etmekte zorlanan ekipler, bölgeye helikopter desteği istedi. İstanbul ve Bursa'dan gelen yangın söndürme helikopteri alevlere müdahalesi sürerken tekrardan destek istendi. Ankara ve Balıkesir'den 3 yangın söndürme helikopteri destek için yola çıkarken yaklaşık 4 hektarlık alan yandı. - BOLU