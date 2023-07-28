Bolu Göynük'te Yıldırım Düşmesi Sonucu Çıkan Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Bolu'nun Göynük ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor. İtfaiye ekipleri, Orman İşletme ekipleri ve vatandaşların mücadelesiyle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanlık alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

Aşağıkınık köyü mevkisindeki ormanlık alanda dün öğleden sonra yıldırım düşmesi sonucu başlayan yangının kontrol altına alınması için çalışma yürütülüyor.

Yangına çevre illerden itfaiye ekiplerinin de desteğiyle 2'si Jandarma Genel Komutanlığı, 5'i Orman Genel Müdürlüğüne ait 7 helikopterle müdahale ediliyor. Karadan da yollar açılarak arazözlerle söndürme çalışmalarına katkı sağlanıyor.

İlk belirlemelere göre yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının kontrol altına alınması için itfaiye ekipleri, Orman İşletme ekipleri ve vatandaşların mücadelesi sürüyor.