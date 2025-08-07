Bolu Göynük'te Yangınlara Erken Müdahale İçin Su Tankerleri Dağıtıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Göynük ilçesinde kırsal alanlarda yangınlara erken müdahale sağlamak amacıyla vatandaşlara 2 çok amaçlı su tankeri teslim edildi. Tören, Göynük Orman İşletme Müdürlüğü'nde düzenlendi ve yangınlarla mücadelede önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde kırsal alanlarda meydana gelebilecek yangınlara erken müdahaleyi sağlamak amacıyla vatandaşlara 2 çok amaçlı su tankeri teslim edildi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından temin edilen tankerlerin dağıtımı, Göynük Orman İşletme Müdürlüğü İbrahimözü Orman Deposunda düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Kilciler ve Kaşıkçışeyhler köy muhtarlarına teslim edilen tankerler, hem orman hem de kırsal yerleşim yangınlarına ilk müdahale açısından önem taşıyor.

Orman köylerinin yangınlara daha hazır hale gelmesi hedeflenen projede, yerel yönetimlerle işbirliği içinde çalışmalar sürdürülecek.

Törene Kaymakam Talha Battal, Göynük Orman İşletme Müdürü Ahmet Öztürk, işletme müdür yardımcısı Avni Arslan, işletme şefleri ve muhtarlar katıldı.

Kaynak: AA / Elif Sarıhan - Güncel
Herkes define arıyor sandı, gerçek başka çıktı

Herkes define arıyor sandı, gerçek çok başka çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adını değiştirip sessizliğe bürünen Didem Erol, 49 yaşında ikinci kez anne oldu

Avrupa Yakası'nın sevilen ismi 49 yaşında ikinci kez anne oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.