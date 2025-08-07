Bolu Göynük'te Yangınlara Erken Müdahale İçin Su Tankerleri Dağıtıldı

Bolu'nun Göynük ilçesinde kırsal alanlarda meydana gelebilecek yangınlara erken müdahaleyi sağlamak amacıyla vatandaşlara 2 çok amaçlı su tankeri teslim edildi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından temin edilen tankerlerin dağıtımı, Göynük Orman İşletme Müdürlüğü İbrahimözü Orman Deposunda düzenlenen törenle gerçekleştirildi.

Kilciler ve Kaşıkçışeyhler köy muhtarlarına teslim edilen tankerler, hem orman hem de kırsal yerleşim yangınlarına ilk müdahale açısından önem taşıyor.

Orman köylerinin yangınlara daha hazır hale gelmesi hedeflenen projede, yerel yönetimlerle işbirliği içinde çalışmalar sürdürülecek.

Törene Kaymakam Talha Battal, Göynük Orman İşletme Müdürü Ahmet Öztürk, işletme müdür yardımcısı Avni Arslan, işletme şefleri ve muhtarlar katıldı.