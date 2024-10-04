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Bolu Göynük'te Yangın Kontrol Altına Alındı

Bolu Göynük'te Yangın Kontrol Altına Alındı
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Bolu'nun Göynük ilçesinde otluk arazide başlayan yangın, itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangında 1,5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Bolu'nun Göynük ilçesinde otluk arazide başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın büyümeden söndürüldü.

Mustanlar köyü mevkisindeki otluk arazide yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.

Yangında 1,5 dönüm ormanlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Elif Sarıhan - Güncel

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