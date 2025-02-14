Bolu Göynük'te Ormanlık Alanda Yangın Söndürüldü
Bolu'nun Göynük ilçesindeki ormanlık alanda çıkan örtü yangını, hızlı müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık bir dönümlük alan zarar gördü.
Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.
Şahbazlar köyü mevkisindeki ormanlık alanda örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Bolu, Mengen ve Gökçesu Orman İşletme müdürlüklerine bağlı arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürülen yangında, yaklaşık bir dönüm alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Zafer Göder - Güncel