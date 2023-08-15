Bolu Göynük'te Ormanda Yangın Çıktı

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

BOLU'nun Göynük ilçesinde ormanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Göynük ilçesine bağlı Güneyçalıca köyü mevki yakınlarındaki ormanda saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait yangın gözetleme kulesindeki personel, alevleri fark ederek durumu ekiplere bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın bölgesine, Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 arazöz, 2 su tankeri, 2 su ikmal aracı, 3 hizmet aracı ve 50 yangın söndürme personeli sevk edildi. Orman Genel Müdürlüğü'ne ait 3 yangın söndürme helikopteri de çalışmalara katıldı. Ekiplerin ve köylülerin yangını söndürmek için çalışması sürüyor.