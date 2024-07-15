Bolu Göynük'te Ormanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

BOLU'nun Göynük ilçesinde ormanda çıkan örtü yangını, ekiplerin hızlı müdahalesinin ardından büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sıralarında ilçeye bağlı Değirmenözü köyünde meydana geldi. Ormanda kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangının ardından dumanları fark eden köylülerin ihbarıyla olay yerine Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile arazözler sevk edildi. Yangın söndürme ekiplerinin müdahalesinin ardından örtü yangını büyümeden söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.