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Bolu Göynük'te Orman Yangını Sonrası Ağaçlandırma Çalışmaları Devam Ediyor

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Bolu'nun Göynük ilçesinde ağustos ayında çıkan orman yangını sonrası zarar gören alanlar için ağaçlandırma çalışmaları sürüyor. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yanan ağaçların çıkarılması için zorlu koşullarda işaretleme yapıyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında yanan alanların yeniden ağaçlandırılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Bekirfakılar köyü mevkisinde ağustos ayında çıkan orman yangınında zarar gören alanın yeniden ağaçlandırılması için faaliyetlerini sürdürüyor.

Ekipler, yanan ağaçların sahadan çıkarılması için işaretleme çalışmalarını zorlu arazi koşullarına rağmen gerçekleştiriyor.

Bu işlemin ardından bölgede ağaçlandırma çalışmasına başlanacak.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

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