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Bolu Göynük'te Orman Yangını Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

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Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınına karşı yapılan söndürme çalışmaları hızla devam ediyor. Bölgede 12 helikopter, 138 arazöz, 245 araç ve iş makinesi ile 1357 personel görev alıyor. Vali Erkan Kılıç, yangının kontrol altına alınmadığını ancak ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını belirtti. Yangının çıkış nedeni olarak anız yakılması değerlendiriliyor. Tahliyelerin yapıldığı bölgede vatandaşlar evlerini terk etmek istemese de güvenlik önlemleri alınıyor.

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda önceki gün öğle saatlerinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.

Yangını söndürme çalışmalarına Bolu ve çevre illerden 12 helikopter ile 138 arazöz ile 245 araç ve iş makinesi destek veriyor.

Bölgede görev yapan 1357 personel ile yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

"Herkes cansiperane çalışmalarını sürdürüyor"

İncelemelerde bulunmak üzere Umurlar köyüne gelen Vali Erkan Kılıç, yetkililerden bilgi aldı.

Kılıç, gazetecilere, "Yangın şu anda tam kontrol altına alınmadı ama ekiplerimiz yoğun şekilde çalışıyor" dedi.

Dün ve önceki güne göre daha iyi durumda olduklarını aktaran Kılıç, AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, sağlık, jandarma, emniyet, Kızılay dahil bütün kurumların sahada olduğunu kaydetti.

Kılıç, herkesin cansiperane çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Kılıç, şöyle devam etti:

"Şu anda yangın belli noktalarda söndürüldü. Oralara tedbir amaçlı müdahaleler devam ediyor. Amacımız yangının daha da yayılmasını önlemek. Çıkabilecek yangınlara da anında müdahale etme noktasında arkadaşlarımız çalışıyor. Bu yangınla ilgili de Sayın Bakanımız da dün açıklamıştı, 4 kişi gözaltına alındı. Şu anda onların işlemleri devam ediyor. Anızdan çıktığını değerlendiriyoruz. Bu konuda da bütün vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz. Nelere mal olduğunu hep beraber görüyoruz."

Vali Kılıç, tedbir amaçlı tahliyelerin yapıldığının hatırlatılması üzerine yaşlı, kadın, çocuk ve engelli birey olmak üzere 490 kişiyi akrabalarının yanlarına yerleştirdiklerini dile getirdi.

Vatandaşların evlerini bırakmak istemediğini belirten Kılıç, "Burada beyaz et sektöründen dolayı tavuk kümesleri var. Orada da çok büyük sayıda tavuklarımız var. Dolayısıyla onlara da sahip çıkmak istiyorlar, bakımları var. Ama bir şekilde ikna ettik vatandaşları, tehlikeli alandan çıkararak tahliye etmeye gayret gösterdik. Vatandaş da bize duyarlılık gösterdi. Bununla ilgili süreci izleyeceğiz. İnanıyorum ki kısa sürede normale döner ve kendi evine, bağ bahçesine vatandaşlarımız döner." diye konuştu.

Kentte ekiplerin su alma alanlarıyla ilgili sıkıntı yaşayıp yaşamadığı sorulan Kılıç, sıkıntı olmadığını, kentte 200'ün üzerinde irili ufaklı göl ve göletin bulunduğunu kaydetti.

Soru üzerine Kılıç, yangınla ilgili gözaltına alınanların işlemlerinin devam ettiğini aktararak, "4 kişi, arazinin sahipleri aslında." dedi.

Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yangına çok hızlı bir şekilde müdahale ettiğini vurgulayarak, "İlk saniyesinden itibaren müdahaleye başlandı. Herkes olağanüstü bir gayret gösterdi. Temennimiz bu tip yangınlarla bir daha karşılaşmamak. Cenab-ı Allah ülkemizi her türlü afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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