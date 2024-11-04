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Bolu Göynük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu Göynük'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bolu'nun Göynük ilçesinde Çubuk köyü Karabey Yaylası mevkisinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekipleri ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan örtü yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çubuk köyü Karabey Yaylası mevkisinde ormanlık alandan çıkan dumanları gören vatandaşlar, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri köylülerin de destek verdiği çalışmayla söndürdü.

Yangında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Elif Sarıhan - Güncel
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