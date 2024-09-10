Bolu Göynük'te Orman Yangını Çıktı
Bolu'nun Göynük ilçesinde bilinmeyen nedenle çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediyor.
BOLU'nun Göynük ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.
Göynük ilçesi Karaardıç köyü mevkisinde saat 15.00 sıralarında bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle yayılırken, köylülerin ihbarıyla bölgeye Göynük'ün yanı sıra çevre ilçelerden itfaiye ekipleri ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.