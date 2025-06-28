Bolu Göynük'te Orman Yangını Başladı
Bolu'nun Göynük ilçesinde başlayan orman yangınına müdahale için ekipler seferber oldu. Yangın, Çatacık mevkiinde meydana geldi ve itfaiye ile orman işletme müdürlüğü ekipleri alevlerin yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
BOLU'nun Göynük ilçesinde orman yangını başladı. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Yangın, saat 14.30 sıralarında Göynük'e bağlı Çatacık mevkiinde meydana geldi. Ormandan dumanların yükseldiğinin fark edilmesi üzerine olay yerine Göynük Orman İşletme Müdürlüğünden arazözler ve ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlerin yayılmasını önlemek için çalışmalarını sürdürüyor.
HABER: Mutlu YUCA/GÖYNÜK(Bolu),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel