Bolu Göynük'te İki Ayrı Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bolu'nun Göynük ilçesinde iki ayrı ormanlık alanda çıkan yangınlar, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kızılkuyu mevkisindeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Sifyanlar köyü yakınlarındaki ormanlık alanda ise yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale etti.

Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Sultangazi ve Bolu Göynük'te meydana gelen yangınlar kontrol altına alındı. Her iki bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor." ifadesi kullanıldı.