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Bolu Göynük'te Anız Yangını: 4 Dönüm Arazi Zarar Gördü

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Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan anız yangınında 4 dönümlük arazi zarar gördü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve orman işletme müdürlüğü arazözleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan anız yangında 4 dönümlük arazi zarar gördü.

Değirmenözü köyü Alaşar Bağları mevkisinde yol kenarında henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Göynük Belediyesi itfaiye ekipleri ve Göynük Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 4 dönümlük arazi zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

Orman İşletme Müdürlüğü İtfaiye Göynük bolu Çevre Yaşam Güncel Haberler

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