Bolu Gölköy'de 6 Milyon Sazan Yavrusu Üretildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü proje kapsamında Bolu Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda bu yıl hedefin üzerinde 6 milyon sazan yavrusu üretildi. Sazanlar, 56 su kaynağına bırakılarak amatör ve sportif balıkçılığın desteklenmesi amaçlanıyor.

Bolu Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda pullu sazan yavrusu üretim çalışması sona erdi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarda istasyonda bu yıl, 6 milyon 416 bin sazan yavrusu üretilerek belirlenen hedefin üzerine çıkıldı.

Sazanlar Sakarya, Düzce, Kocaeli, Bilecik, Kırıkkale, Ankara, Bartın, Kastamonu ve Bolu'daki 56 su kaynağına bırakıldı.

Proje ile su kaynaklarındaki doğal popülasyonun desteklenmesi, amatör ve sportif balıkçılığın geliştirilmesi, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması, gelecek nesillerin sazan balığıyla buluşturulması amaçlanıyor.

Yetkililer, istasyondaki üretim faaliyetlerinin gelecek yıllarda da devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
